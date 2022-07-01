Должна заплатить за свое бесчеловечное поведение: Украина подала в суд Гааги важный документ по делу против россии

ukru
13:44 • 4471 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 18890 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 40322 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 50254 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 83689 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115528 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125091 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112704 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141777 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139941 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 81083 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 71262 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 38918 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 35278 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 84591 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 83716 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 84591 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241127 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270946 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207788 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 18038 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115530 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103689 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121428 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123829 просмотра
Актуальное
Должна заплатить за свое бесчеловечное поведение: Украина подала в суд Гааги важный документ по делу против россии

Должна заплатить за свое бесчеловечное поведение: Украина подала в суд Гааги важный документ по делу против россии

Киев • УНН

 • 155789 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Украина подала Меморандум в Международный Суд ООН по делу против российской федерации по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Об этом сообщает МИД, передает УНН.

Цитата

"1 июля 2022 года Украина подала Меморандум в Международный Суд ООН по делу против российской федерации по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на основании ложных обвинений в совершении Украиной геноцида против собственных граждан россия грубо нарушила суверенитет Украины, признала независимость так называемых "днр" и "лнр" и начала 24 февраля 2022 года широкомасштабное вторжение по всей территории Украины. В поданном сегодня Меморандуме Украина официально требует ответственности и полного возмещения ущерба, причиненного грубыми нарушениями международного права со стороны россии.

"Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказание за него является одним из важнейших международных договоров, созданных в ответ на ужасы Второй мировой войны и Холокоста. Однако россия обезобразила этот договор, чтобы оправдать совершение зверств против Украины", - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада признала геноцидом военные преступления россии в Украине

Так, Меморандум Украины показывает, как с 2014 года россия распространяла лживый нарратив, обвиняя Украину и ее должностных лиц в совершении геноцида. россия использовала эти обвинения как повод для начала новой фазы агрессии против Украины: начав полномасштабное вторжение, совершая зверства против тысяч невинных украинцев, заставляя миллионы украинцев покидать свои дома и нанося десятки миллиардов долларов ущерб, уничтожая города и села. Президент россии прямо заявил, что целью этих действий было прекращение так называемого “геноцида”. Это лживое заявление является свидетельством злоупотребления и нарушения россией своих фундаментальных обязанностей по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. россия в очередной раз продемонстрировала миру полное пренебрежение к верховенству права, жестокое безразличие к человеческим страданиям и полное пренебрежение к международному правопорядку.

”26 февраля 2022 года, только через два дня после того, как россия начала новую волну агрессии, Украина возбудила дело против россии в Международном Суде ООН. Суд быстро созвал слушания и 16 марта 2022 года издал Приказ о применении временных мер. 13 голосами против 2, Суд постановил, что "россия должна немедленно прекратить военные действия, начатые 24 февраля 2022 года на территории Украины", - информирует МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Международный суд ООН вынес предварительное решение по делу "Украина против россии", постановив, что рф должна немедленно прекратить военные действия в стране

Однако россия намеренно нарушила Приказ Суда. Представитель Кремля прямо заявил, что россия будет игнорировать Приказ самого авторитетного судебного учреждения мира.

"россия должна заплатить за свое бесчеловечное поведение и за разрушения и страдания, которые она нанесла Украине и украинскому народу. Сегодняшнее представление к высшему судебному органу Организации Объединенных Наций является важным шагом в процессе привлечения россии к ответственности и получению от ее соответствующего возмещения", - подчеркивают в МИД.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы