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В МИД назвали сроки, когда суд в Гааге начнет рассмотрение дела против россии относительно геноцида украинцев

Киев • УНН

 • 258981 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Международный суд ООН в Гааге приступит к рассмотрению по сути дела об обвинении российской федерации в геноциде украинцев. Агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич в эфире национального телемарафона сообщил, что у россии есть срок до сентября представить свои возражения по юрисдикции суда по этому делу, передает УНН.

Цитата

"Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали. Это означает, что у российской федерации есть три месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к решению дела по существу", – сказал он.

Дополнение

1 июля Украина подала Меморандум в Международный Суд ООН по делу против российской федерации по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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