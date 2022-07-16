В МИД назвали сроки, когда суд в Гааге начнет рассмотрение дела против россии относительно геноцида украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Международный суд ООН в Гааге приступит к рассмотрению по сути дела об обвинении российской федерации в геноциде украинцев. Агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич в эфире национального телемарафона сообщил, что у россии есть срок до сентября представить свои возражения по юрисдикции суда по этому делу, передает УНН.
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"Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали. Это означает, что у российской федерации есть три месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к решению дела по существу", – сказал он.
Дополнение
1 июля Украина подала Меморандум в Международный Суд ООН по делу против российской федерации по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.