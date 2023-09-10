Голова Одещини Кіпер доручив провести другий тест підготовки до опалювального сезону

Цитата

«Перша тестова спроба мені не сподобалася. На жаль, є прорахунки. Зараз підготували нового листа, аби додатково перепровірити. І будемо знову робити», - розповів він.

Деталі

За словами Кіпера, Одещина ретельно готується до зими та різних сценаріїв в енергетиці регіону через ворожі атаки.

«Щодня мені доповідають, що є на тому чи іншому об’єкті, який є проблемним. Стикаємося із бюрократією. Мені доповідають про все, але не завжди це те, що у моєму підпорядкуванні. Однак, я знаю одне – за все, що знаходиться в Одеській області, відповідати буду я. Крайнім буду я. Я це розумію, тому максимально забезпечую регіон усім необхідним», - додав Кіпер.

Доповнення

За інформацію Одеської ОВА, наразі в області функціонують 2170 об‘єктів, з яких: 923 захисних споруд і 1247 найпростіших укриттів. Кількість останніх зросла з 10% до 40%. Тобто, ще недавно найпростіших укриттів було всього 300.

Захисними спорудами забезпечено заклади:



вищої освіти на 100%,



професійно-технічної освіти на 100%,



середньої освіти на 89%,



дошкільної освіти на 71%



фахової передвищої освіти на 76%,



медицини на 58%.



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