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Голова Одещини Кіпер доручив провести другий тест підготовки до опалювального сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер доручив провести другий тест підготовки до опалювального сезону. Про це він повідомив у інтерв’ю «Суспільне», передає УНН.

Цитата

«Перша тестова спроба мені не сподобалася. На жаль, є прорахунки. Зараз підготували нового листа, аби додатково перепровірити. І будемо знову робити», - розповів він.

Деталі

За словами Кіпера, Одещина ретельно готується до зими та різних сценаріїв в енергетиці регіону через ворожі атаки.

«Щодня мені доповідають, що є на тому чи іншому об’єкті, який є проблемним. Стикаємося із бюрократією. Мені доповідають про все, але не завжди це те, що у моєму підпорядкуванні. Однак, я знаю одне – за все, що знаходиться в Одеській області, відповідати буду я. Крайнім буду я. Я це розумію, тому максимально забезпечую регіон усім необхідним», - додав Кіпер.

Доповнення

За інформацію Одеської ОВА, наразі в області функціонують 2170 об‘єктів, з яких: 923 захисних споруд і 1247 найпростіших укриттів. Кількість останніх зросла з 10% до 40%. Тобто, ще недавно найпростіших укриттів було всього 300.

Захисними спорудами забезпечено заклади:

  • вищої освіти на 100%,
  • професійно-технічної освіти на 100%,
  • середньої освіти на 89%,
  • дошкільної освіти на 71%
  • фахової передвищої освіти на 76%,
  • медицини на 58%.

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