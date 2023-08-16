Кіпер озвучив позитивну динаміку в економіці Одещини

ukru
29 березня, 17:57 • 273364 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 365746 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303123 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338115 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302994 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220942 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205565 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164867 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536410 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175528 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
91 %
744 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 58275 перегляди
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 39973 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 46413 перегляди
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 32558 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 34028 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393585 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536410 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569765 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566767 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466592 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205488 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 365749 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175470 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166348 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137238 перегляди
Актуальне
Кіпер озвучив позитивну динаміку в економіці Одещини

Кіпер озвучив позитивну динаміку в економіці Одещини

Київ • УНН

 • 1654355 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про основні тенденції економічного розвитку Одеської області у першому півріччі 2023 року, передає УНН із посиланням на Telegram-канал чиновника.

Деталі

Так, поступово відновлюється промисловість, інформує Кіпер. Якщо у першому півріччі 2022 року промисловість області працювала на 55-60% довоєнних показників, то у 1 півріччі 2023 року це вже 70-80%, додає він.

“Позитив фіксуємо на переробних підприємствах, особливо з виробництва харчових продуктів, виробів з деревини та легкої промисловості”, - написав Кіпер.

Також, очільник ОВА відмітив вклад підприємств торгівлі та послуг в економіку регіону. Більша частина суб’єктів господарювання сфери торгівлі продовольчими товарами (як мережеві, так і невеликі магазини) не припиняли свою діяльність, зазначив він.

Крім того, Кіпер розповів про 100% відновлення сфери послуг регіону. Він нагадав, що Одещина є одним з небагатьох регіонів, де робота закладів сфери обслуговування (кафе, ресторани, торгові центри, кінотеатри) дозволена до 23:00.

“Йдемо на зустріч бізнесу і створюємо максимально комфортні умови”, - поінформував очільник ОВА

Кіпер також відзначив активність бізнесу. Так, станом на 1 липня липня поточного року абсолютний приріст зареєстрованих підприємств (юридичних осіб) становить + 715, абсолютний приріст фізичних осіб-підприємців (ФОП) + 2447, поінформував він.

“Дякую бізнесу за підтримку регіону в цей час”, - додав Кіпер.

Окремо очільник ОВА подякував аграріям регіону, які зібрали вже більше 3 млн тонн ранніх зернових та зернобобових.

“Умови, в яких їм доводиться зараз працювати, дуже нелегкі, але вони справжні герої. З початку 2023 року одеські аграрії отримали понад 3 млрд грн кредитних коштів на підтримку та розвиток бізнесу. Загалом це 841 агропідприємство, з яких 685 - учасники державної програми “Доступні кредити 5-7-9”, - зазначив Кіпер.

Наостанок Кіпер нагадав, що підписав розпорядження щодо відновлення підтримки малого та середнього підприємництва в Одеській області. Програма передбачає компенсацію відсоткових ставок за кредитами.

“Заявки на участь в програмі ОВА розпочне приймати найближчим часом”, - анонсував він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН-Одеса
Tesla
$263.83
Brent
$72.58
Bitcoin
$81,967.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,127.30
Ethereum
$1,814.06