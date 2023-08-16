Кіпер озвучив позитивну динаміку в економіці Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про основні тенденції економічного розвитку Одеської області у першому півріччі 2023 року, передає УНН із посиланням на Telegram-канал чиновника.
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Так, поступово відновлюється промисловість, інформує Кіпер. Якщо у першому півріччі 2022 року промисловість області працювала на 55-60% довоєнних показників, то у 1 півріччі 2023 року це вже 70-80%, додає він.
“Позитив фіксуємо на переробних підприємствах, особливо з виробництва харчових продуктів, виробів з деревини та легкої промисловості”, - написав Кіпер.
Також, очільник ОВА відмітив вклад підприємств торгівлі та послуг в економіку регіону. Більша частина суб’єктів господарювання сфери торгівлі продовольчими товарами (як мережеві, так і невеликі магазини) не припиняли свою діяльність, зазначив він.
Крім того, Кіпер розповів про 100% відновлення сфери послуг регіону. Він нагадав, що Одещина є одним з небагатьох регіонів, де робота закладів сфери обслуговування (кафе, ресторани, торгові центри, кінотеатри) дозволена до 23:00.
“Йдемо на зустріч бізнесу і створюємо максимально комфортні умови”, - поінформував очільник ОВА
Кіпер також відзначив активність бізнесу. Так, станом на 1 липня липня поточного року абсолютний приріст зареєстрованих підприємств (юридичних осіб) становить + 715, абсолютний приріст фізичних осіб-підприємців (ФОП) + 2447, поінформував він.
“Дякую бізнесу за підтримку регіону в цей час”, - додав Кіпер.
Окремо очільник ОВА подякував аграріям регіону, які зібрали вже більше 3 млн тонн ранніх зернових та зернобобових.
“Умови, в яких їм доводиться зараз працювати, дуже нелегкі, але вони справжні герої. З початку 2023 року одеські аграрії отримали понад 3 млрд грн кредитних коштів на підтримку та розвиток бізнесу. Загалом це 841 агропідприємство, з яких 685 - учасники державної програми “Доступні кредити 5-7-9”, - зазначив Кіпер.
Наостанок Кіпер нагадав, що підписав розпорядження щодо відновлення підтримки малого та середнього підприємництва в Одеській області. Програма передбачає компенсацію відсоткових ставок за кредитами.
“Заявки на участь в програмі ОВА розпочне приймати найближчим часом”, - анонсував він.