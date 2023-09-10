Глава Одесской области Кипер поручил провести второй тест подготовки к отопительному сезону

Цитата

«Первая тестовая попытка мне не понравилась. К сожалению, есть просчеты. Сейчас подготовили новое письмо, чтобы дополнительно перепроверить. И будем снова делать», - рассказал он.

Детали

По словам Кипера, Одесская область тщательно готовится к зиме и различным сценариям в энергетике региона из-за вражеских атак.

«Ежедневно мне докладывают, что есть на том или ином проблемном объекте. Сталкиваемся с бюрократией. Мне докладывают обо всем, но не всегда это то, что в моем подчинении. Однако, я знаю одно – за все, что находится в Одесской области, отвечать буду я. Крайним буду я. Я это понимаю, поэтому максимально обеспечиваю регион всем необходимым», - добавил Кипер.

Дополнение

По информации Одесской ОВА, сейчас в области функционируют 2170 объектов, из которых: 923 защитных сооружений и 1247 простейших укрытий. Количество последних выросло с 10% до 40%. То есть, еще недавно простейших укрытий было всего 300.

Защитными сооружениями обеспечены учреждения:



высшего образования на 100%,



профессионально-технического образования на 100%,



среднего образования на 89%,



дошкольного образования на 71%



профессионального предвысшего образования на 76%,



медицины на 58%.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кипер озвучил положительную динамику в экономике Одесской области