Голова комісії з відбору керівника САП Коваль зриває конкурс і ставить під загрозу безвіз, - ЗМІ

Видання нагадує, комісія була сформована рік назад і до її складу одразу виникло багато питань. Вже тоді міжнародні партнери підкреслювали: від прозорості роботи цієї структури залежить не лише надання макрофінансової допомоги, а й для збереження безвізового режиму.

“Склад цієї комісії рік назад обурив не лише українські громадські організації, що опікуються питаннями боротьби з корупцією, а й міжнародних партнерів. Більшість її членів призначали за партійними квотами, при цьому вони не мали ані досвіду роботи в антикорупційній сфері, ані належної ділової репутації, ані авторитету”, — наголошує ЗМІ.

Головою комісії була призначена висуванка групи “За майбутнє” Катерина Коваль, яка за часів президентства Віктора Януковича входила до робочої групи з питань судової реформи, активно співпрацювала з “регіоналами” навіть після 2014 року і вказувала сумнівні відомості в декларації.

“Наприклад, за 2011 році в декларації вона вказала 23 тис. гривень доходу і в той самий час купила за 326 тис. грн новий позашляховик Hyundai Santa FE”, — наголошують журналісти.

Під її керівництвом комісії знадобилося майже три місяці для того, щоб розпочати конкурс з обрання керівника САП. При чому оголосили про початок конкурсу лише після того, як міжнародні експерти, які входять до складу комісії, почали привертати увагу генерального прокурора Ірини Венедиктової до надзвичайно повільних темпів роботи.

“У відповідь вони отримали інформаційну атаку: їх самих спробували звинувати у затягуванні роботи комісії. Щоправда жодних реальних підстав для критики не знайшлося, скандалу не вийшло, тому ця атака швидко зійшла нанівець. Тим більше, що пояснити, куди в цей час дивилася голова комісії — ніхто би не зміг”, — звертає увагу видання.

Також ЗМІ виявили, що Катерина Коваль мала тісні зв’язки з окремими кандидатами на посаду голови САП. Коли ці кандидати не змогли пройти відбір — вона почала створювати складнощі для інших кандидатів, при цьому порушуючи законодавство.

“На початку червня Катерина Коваль під час співбесіди розкрила дані поліграфологічного дослідження першого заступника керівника САП Максима Грищука, що прямо заборонено не лише законом, а й порядком проведення конкурсу, затвердженим самою ж комісією!” — підкреслюють журналісти.

Це вже стало підставою для звернення про відкриття кримінальної справи, а в перспективі може використовуватися для оскарження результатів конкурсу в цілому.

“Коли ж кандидатів на посаду голови САП залишилося лише двоє — Олександр Клименко та Андрій Синюк — Катерина Коваль просто перестала збирати засідання комісії! Ніяких пояснень з цього приводу вона не давала. Але основна версія, яка звучить з різних джерел — жоден з залишившихся кандидатів „не влаштовує“ керівництво комісії і людей, які за ним стоїть”, — пише ЗМІ.

Через це міжнародні експерти зі складу комісії знову звернулися до Ірини Венедіктової з попередженням: якщо ситуація не зміниться — вони можуть вийти зі складу комісії. Крім того, вони заявили про намагання сторонніх осіб вплинути на їхню роботу.

Ситуація з обранням голови САП вже стала настільки критичною, що її підіймали навіть на найвищому рівні — під час зустрічі президентів України і США Володимир Зеленського і Джозефа Байдена.

Проте навіть це не вплинуло на Катерину Коваль — вона досі не оголосила про скликання нового засідання комісії і не пояснила свою бездіяльність.

“Чому влада заплющує очі на таку кричущу поведінку людини, яка своїми діями не просто компрометує конкурс з обрання голови САП, але ставить під загрозу співпрацю України з міжнародними партнерами? Хто покриває Катерину Коваль і в чиїх інтересах вона зриває призначення керівника САП?” — задається питанням видання.