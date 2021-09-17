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Председатель комиссии по отбору руководителя САП Коваль срывает конкурс и ставит под угрозу Безвизовые, - СМИ

Председатель комиссии по отбору руководителя САП Коваль срывает конкурс и ставит под угрозу Безвизовые, - СМИ

Киев  •  УНН

 • 27250 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Председатель конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Екатерина Коваль своими действиями не только срывает проведение конкурса и назначения нового главы САП, но и ставит под угрозу предоставление Украине макрофинансовой помощи и сохранения безвизового режима с Европейским Союзом. Как сообщает, об этом пишет Delo.ua .

Издание напоминает, комиссия была сформирована год назад и в ее состав сразу возникло много вопросов. Уже тогда международные партнеры подчеркивали от прозрачности работы этой структуры зависит не только предоставление макрофинансовой помощи, но и для сохранения безвизового режима.

"Состав этой комиссии год назад возмутил не только украинские общественные организации, занимающиеся вопросами борьбы с коррупцией, но и международных партнеров. Большинство ее членов назначали по партийным квотам, при этом они не имели ни опыта работы в антикоррупционной сфере, ни надлежащей деловой репутации, ни авторитета ", - отмечает СМИ.

Председателем комиссии была назначена выдвиженка группы "За будущее" Екатерина Коваль, которая во времена президентства Виктора Януковича входила в рабочую группу по вопросам судебной реформы, активно сотрудничала с "регионалами" даже после 2014 года и указывала сомнительные сведения в декларации.

"Например, за 2011 году в декларации она указала 23 тыс. Гривен дохода и в то же время купила за 326 тыс. Грн новый внедорожник Hyundai Santa FE", - отмечают журналисты.

Под ее руководством комиссии понадобилось почти три месяца для того, чтобы начать конкурс по выбору руководителя САП. Причем объявили о начале конкурса только после того, как международные эксперты, которые входят в состав комиссии, начали привлекать внимание генерального прокурора Ирины Венедиктовой к чрезвычайно медленных темпов работы.

"В ответ они получили информационную атаку: их самих попытались обвинить в затягивании работы комиссии. Правда никаких реальных оснований для критики не нашлось, скандала не получилось, поэтому эта атака быстро сошла на нет. Тем более, что объяснить, куда в это время смотрела председатель комиссии - никто бы не смог ", - обращает внимание издание.

Также СМИ обнаружили, что Екатерина Коваль имела тесные связи с отдельными кандидатами на пост главы САП. Когда эти кандидаты не смогли пройти отбор - она начала создавать сложности для других кандидатов, при этом нарушая законодательство.

"В начале июня Екатерина Коваль во время собеседования раскрыла данные полиграфологического исследования первого заместителя руководителя САП Максима Грищук, что прямо запрещено не только законом, но и порядком проведения конкурса, утвержденным самой же комиссией!" - подчеркивают журналисты.

Это уже стало основанием для обращения о возбуждении уголовного дела, а в перспективе может использоваться для обжалования результатов конкурса в целом.

"Когда же кандидатов на пост главы САП осталось только двое - Александр Клименко и Андрей Синюк - Екатерина Коваль просто перестала собирать заседание комиссии! Никаких объяснений по этому поводу она не давала. Но основная версия, которая звучит из различных источников - ни один из оставшихся кандидатов "не устраивает" руководство комиссии и людей, которые за ним стоит ", - пишет СМИ.

Поэтому международные эксперты из состава комиссии вновь обратились к Ирине Венедиктов с предупреждением: если ситуация не изменится - они могут выйти из состава комиссии. Кроме того, они заявили о попытке посторонних лиц повлиять на их работу.

Ситуация с избранием председателя САП уже стала настолько критической, что ее поднимали даже на самом высоком уровне - во время встречи президентов Украины и США Владимир Зеленский и Джозефа Байдена.

Однако даже это не повлияло на Екатерину Коваль - она до сих пор не объявила о созыве нового заседания комиссии и не объяснила свое бездействие.

"Почему власть закрывает глаза на такую вопиющую поведение человека, который своими действиями не просто компрометирует конкурс по избранию председателя САП, но ставит под угрозу сотрудничество Украины с международными партнерами? Кто покрывает Екатерину Коваль и в чьих интересах она срывает назначения руководителя САП? " - задается вопросом издание.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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