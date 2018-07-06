Голова ІНП Польщі: діалог з українськими істориками продовжується
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Голова ІНП Польщі Ярослав Шарек під час конференції на тему польсько-українських відносин під час ІІ Світової війни, яка проходить сьогодні у Варшаві, повідомив, що Польща продовжує діалог з українськми істориками. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Президент Інститут національної пам’яті Польщі Ярослав Шарек підкреслив, що Польщу та Україну об’єднує важке сусідство та багато століть спільної історії.
"У XX столітті для нас почалася велика війна з мільйонами жертв. З тієї війни зросла наша незалежність, біля її порогу полилася кров – між поляками та українцями у Львові, в Перемишлі, на багатьох полях битв польсько-української війни. Але дуже швидко деякі українці стали поряд із поляками, аби захиститися від того зла XX століття, від більшовизму. Варшава захистилася, Київ - ні. Наслідки для українського народу були немислимими. Мільйони жертв Голодомору, Великого терору. Про це мало знають не тільки у Польщі, у всій Західній Європі", - сказав голова ІНП Польщі.
Після відкриття конференції Ярослав Шарек сказав журналістам, що ця зустріч – це доказ того, що діалог між польськими та українськими істориками продовжується, попри численні останнім часом непорозуміння, пов’язані зі змінами до закону про ІНП Польщі та блокування ексгумаційних робіт в Україні.
"Ця конференція з такими чудовими гістьми є доказом, що навіть на ці найважчі теми можна розмовляти і ми це робимо", - сказав Ярослав Шарек.
У конференції, що завершиться сьогодні, беруть участь історики, котрі виступлять із доповідями на тему польсько-українського конфлікту в польській, українській та німецькій історіографії, проблем інтерпретацій та термінології конфлікту, ексгумацій жертв злочинів ОУН-УПА та місць пам’яті у Польщі та в Україні, пов’язаних з так званою антипольською операцією ОУН-УПА.
Як повідомляв УНН, польський Інститут національної пам'яті рекомендував місцевій владі країни знести 75 пам'ятників - в їх числі пам'ятники солдатам Червоної армії, партизанам СРСР і військовополоненим.
Україна буде продовжувати переговори з Польщею про відновлення пам'ятника воїнам Української повстанської армії в польському селі Грушовічі.