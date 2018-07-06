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Глава ИНП Польши: диалог с украинскими историками продолжается

Глава ИНП Польши: диалог с украинскими историками продолжается

Киев  •  УНН

 • 8280 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Глава ИНП Польши Ярослав Шарек во время конференции на тему польско-украинских отношений во время Второй мировой войны, которая проходит сегодня в Варшаве, сообщил, что Польша продолжает диалог с украинськмы историками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Президент Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек подчеркнул, что Польшу и Украину объединяет тяжелое соседство и много веков общей истории.

"В XX веке для нас началась большая война с миллионами жертв. С той войны выросла наша независимость, у ее порога полилась кровь - между поляками и украинцами во Львове, в Перемышле, на многих полях сражений польско-украинской войны. Но очень быстро некоторые украинцы стали наряду с поляками, чтобы защититься от того зла XX века, от большевизма. Варшава защитилась, Киев - нет. Последствия для украинского народа были немыслимыми. Миллионы жертв Голодомора, Большого террора. Об этом мало знают не только в Польше, во всей Западной Европе", - сказал глава ИНП Польши.

После открытия конференции Ярослав Шарек сказал журналистам, что эта встреча - это доказательство того, что диалог между польскими и украинскими историками продолжается, несмотря на многочисленные в последнее время недоразумения, связанные с изменениями в закон о ИНП Польши и блокировки эксгумационных работ в Украине.

"Это конференция с такими замечательными гостями является доказательством, что даже на эти тяжелые темы можно разговаривать и мы это делаем", - сказал Ярослав Шарек.

В конференции, которая завершится сегодня, участвуют историки, которые выступят с докладами на тему польско-украинского конфликта в польской, украинской и немецкой историографии, проблем интерпретаций и терминологии конфликта, эксгумаций жертв преступлений ОУН-УПА и мест памяти в Польше и в Украине, связанных с так называемой антипольской операцией ОУН-УПА.

Как сообщал УНН, польский Институт национальной памяти рекомендовал местным властям страны снести 75 памятников - в их числе памятники солдатам Красной армии, партизанам СССР и военнопленным.

Украина будет продолжать переговоры с Польшей о восстановлении памятника воинам Украинской повстанческой армии в польском селе Грушовичи.

Украинские Национальные Новости

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