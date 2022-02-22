Голова дипломатії ЄС не вважає війська Росії на Донбасі "повноцінним вторгненням"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Росія ввела війська на Донбас, який є частиною України, проте Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель не вбачає у цьому "повноцінного вторгнення". Про це він заявив у вівторок журналістам у Парижі, пише УНН.
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"Російські війська увійшли до Донбасу. Ми вважаємо Донбас частиною України. Так що, безумовно, із введенням російських військ на Донбас, я б не сказав, що це повноцінне вторгнення, але російські війська перебувають на українській землі", - сказав Боррель.
Контекст
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій підтримки миру".
Реагуючи на таке рішення, низка західних дипломатій оголосила про намір запровадити санкції проти Російської Федерації. Зокрема, міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила, що Лондон ввів нові санкції проти Росії.
Раніше Боррель у Парижі також повідомив, що Європейський Союз у вівторок, 22 лютого, ухвалить рішення про перші санкції проти Росії після визнання Москвою "Л/ДНР" на сході України.