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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 20583 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Глава МЗС Британії повідомила про запровадження нових санкцій проти Росії

Глава МЗС Британії повідомила про запровадження нових санкцій проти Росії

Київ • УНН

 • 127279 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Лондон запровадинь нові санкції проти Росії. Про це написала політик на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Завтра ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та посягання на суверенітет та територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Байден видасть новий указ про накладання санкцій на тих, хто фінансуватиме Л/ДНР - Псакі.

Нагадаємо

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