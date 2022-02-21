Глава МЗС Британії повідомила про запровадження нових санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Лондон запровадинь нові санкції проти Росії. Про це написала політик на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.
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"Завтра ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та посягання на суверенітет та територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.
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