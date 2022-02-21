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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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The Washington Post

Байден видасть новий указ про накладання санкцій на тих, хто фінансуватиме Л/ДНР - Псакі

Байден видасть новий указ про накладання санкцій на тих, хто фінансуватиме Л/ДНР - Псакі

Київ • УНН

 • 120652 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Незабаром президент США Джон Байден видасть розпорядження, яке забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку громадян США в регіони ДНР і ЛНР. Про це заявила речниця Державного департаменту США Джен Псакі, повідомляє УНН.

Деталі

Незабаром резидент Байден видасть розпорядження, яке забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку громадян США в так звані регіони ДНР і ЛНР, з або в так звані регіони України.

Цитата

"Цей наказ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка буде діяти в цих районах України. Державний департамент і міністерство фінансів найближчим часом отримають додаткові відомості. Також незабаром буде оголошено про додаткові заходи, пов’язані з сьогоднішнім порушенням міжнародних зобов’язань Росії", - йдеться у повідомлені.

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