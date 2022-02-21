Байден издаст новый указ о наложении санкций на тех, кто будет финансировать Л/ДНР - Псаки

Детали

Вскоре резидент Байден выдаст распоряжение, которое запрещает новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны граждан США в так называемые регионы ДНР и ЛНВ, с или в, так называемые регионы Украины.

Цитата

“Этот приказ также предоставит полномочия накладывать санкции на любое лицо, которое будет действовать в этих районах Украины. Государственный департамент и Министерство финансов в ближайшее время получат дополнительные сведения. Также в скором времени будет объявлено о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним нарушением международных обязательств России”, — говорится в сообщении.

Напомним

Борель:ЕС и его партнеры отреагируют на признание ЛНВ и ДНР.