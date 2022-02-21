Глава МИД Британии сообщила о введении новых санкций против России

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"Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение ею международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Добавим

Байден издаст новый указо наложении санкций на тех, кто будет финансировать Л/ДНР - Псаки.

Напомним

Путин признал независимость"Л/ДНР".