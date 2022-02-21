Глава МИД Британии сообщила о введении новых санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Лондон ввел новые санкции против России. Об этом написала политик на своей странице в Twitter, пишет УНН.
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"Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение ею международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.
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