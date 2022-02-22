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Глава дипломатии ЕС не считает войска России на Донбассе "полноценным вторжением"

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Россия ввела войска на Донбасс, который является частью Украины, однако Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель не видит в этом "полноценного вторжения". Об этом он заявил во вторник журналистам в Париже, пишет УНН.

Цитата

"Российские войска вошли в Донбасс. Мы считаем Донбасс частью Украины. Так что, безусловно, с введением российских войск на Донбасс, я бы не сказал, что это полноценное вторжение, но российские войска находятся на украинской земле", - сказал Боррель.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций поддержания мира".

Реагируя на такое решение, ряд западных дипломатий объявил о намерении ввести санкции против Российской Федерации. В частности, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Лондон ввел новые санкции против России.

Ранее Боррель в Париже также сообщил, что Европейский Союз во вторник, 22 февраля, примет решение о первых санкциях против России после признания Москвой "Л/ДНР" на востоке Украины.

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