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ЄС у вівторок ухвалить рішення про перші санкції проти Росії

ЄС у вівторок ухвалить рішення про перші санкції проти Росії

Київ • УНН

 • 681093 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Європейський Союз у вівторок, 22 лютого, ухвалить рішення про перші санкції проти Росії після визнання Москвою "Л/ДНР" на сході України, заявив у вівторок журналістам Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у Парижі, пише УНН.

Цитата:

Голова дипломатії ЄС зазначив, що скликав "екстрене засідання Ради ЄС із закордонних справ, яку Франція організує тут, у Парижі, після зустрічі (форуму ЄС щодо співробітництва в Індо-Тихоокеанському регіоні - ред.)".

"Сьогодні вдень Рада ЄС ухвалить рішення про санкції, які ми ухвалимо. (…) Ми повинні діяти швидко, тобто сьогодні вдень, тут, у Парижі", — уточнив Боррель, якого цитує Le Figaro, розраховуючи, що ці санкції будуть ухвалені "одностайно".

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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