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ЕС во вторник примет решение о первых санкциях против России

ЕС во вторник примет решение о первых санкциях против России

Киев • УНН

 • 681090 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Европейский Союз во вторник, 22 февраля, примет решение о первых санкциях против России после признания Москвой "Л/ДНР" на востоке Украины, заявил во вторник журналистам Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Париже, пишет УНН.

Цитата:

Глава дипломатии ЕС отметил, что созвал "экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам, который Франция организует здесь, в Париже, после встречи (форума ЕС по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе - ред.)".

"Сегодня днем Совет ЕС примет решение о санкциях, которые мы примем. (...) Мы должны действовать быстро, то есть сегодня днем, здесь, в Париже", — уточнил Боррель, которого цитирует Le Figaro, отметив ожидание, что эти санкции будут приняты "единогласно".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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