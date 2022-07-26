"Глибоководний випуск", який будували фірми Тарпана, насправді є лише купою будівельних матеріалів – АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. "Глибоководний випуск", який будували в Одесі фірми ексдепутата Руслана Тарпана з компанії Incor Group, є набором будівельних матеріалів, які непридатні до використання. Цей об’єкт навіть не можна вважати "об’єктом завершеного будівництва", повідомили УНН у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
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“Вказаний в ухвалі актив (Глибоководний випуск – ред.) на сьогоднішній день за своєю суттю є будівельними матеріалами, які неможливо ідентифікувати як завершений об'єкт будівництва, враховуючи відсутність передбачених законодавством реєстраційних даних для здійснення відповідних правомочностей, які є необхідними для включення такого роду активів до цивільного обороту”, – зазначають в АРМА.
Там також наводять перелік будівельних матеріалів, якими сьогодні є "випуск".
“труби поліетиленові виробництва “Pipelife Norge AS – 11 шт
поліетиленові буртові втулки – 22 шт
гальванізовані сталеві кільця для буртових втулок – 22 шт
набір гальванізованих болтів (48 од. в наборі) – 10 шт
ущільнюючі кільця – 22 шт
оголовок дифузора – 22 шт
баластні залізобетонні привантажвачі – 716 шт”, – ідеться у листі АРМА.
Водночас, фірма Тарпана продовжує запевняти, буцімто "Глибоководний випуск" є "реалізованим проектом".
“У вересні 2011 року "Incor Group" реалізував проект глибоководного випуску завдовжки 4000 метрів в Одеській затоці. Проект складено відповідно до світових норм , за якими скидання очищених стічних вод у море повинно здійснюватися не менше ніж на 2 морські милі”, – ідеться на сайті компанії Тарпана.
Крім того
Як відомо з постанови Вищого антикорупційного суду до війни, у Тарпана хотіли стягнути з України ще 177 млн грн за провалений проект "Глибоководний випуск".
До теми
Руслана Тарпана підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах під час будівництва "Глибоководного випуску", право будувати який його компанії отримали без конкурсу і тендеру.
Слідчі констатують привласнення близько 300 млн грн. Усього з держбюджету на реалізацію “випуску” виділено 600 млн гривень.
Через кримінальне переслідування Тарпан втік з України ще у 2017 році, він перебуває у розшуку та переховується.
Місто Одеса до цього часу залишається у зоні ризику виникнення техногенної катастрофи саме з причин провалу проекту "Глибоководний випуск".
Нагадаємо
У АРМА повідомили, що відомство може ініціювати передачу незавершеного проекту “Глибоководний випуск” в управління місту Одеса.