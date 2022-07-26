"Глубоководный выпуск", который строили фирмы Тарпана, на самом деле является только кучей строительных материалов – АРМА

КИЕВ. 26 июля. УНН. “Глубоководный выпуск”, который строили в Одессе фирмы экс-депутата Руслана Тарпана из компании Incor Group, является набором строительных материалов, непригодных к использованию. Этот объект даже нельзя считать "объектом завершенного строительства", сообщили УНН в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) .