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"Глубоководный выпуск", который строили фирмы Тарпана, на самом деле является только кучей строительных материалов – АРМА

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. “Глубоководный выпуск”, который строили в Одессе фирмы экс-депутата Руслана Тарпана из компании Incor Group, является набором строительных материалов, непригодных к использованию. Этот объект даже нельзя считать "объектом завершенного строительства", сообщили УНН в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) .

Цитата

“Указанный в определении актив (Глубоководный выпуск – ред.) на сегодняшний день по своей сути является строительными материалами, которые невозможно идентифицировать как завершенный объект строительства, учитывая отсутствие предусмотренных законодательством регистрационных данных для осуществления соответствующих правомочий, которые являются необходимыми для включения такого рода активов в гражданский оборот”, – отмечают в АРМА.

Там также приводят перечень строительных материалов, которые собой представляет на сегодняшний день "выпуск".

“трубы полиэтиленовые производства “Pipelife Norge AS –11 шт
полиэтиленовые буртовые втулки – 22 шт
гальванизированные стальные кольца для буртовых втулок – 22 шт
набор гальванизированных болтов (48 наборе) – 10 шт
уплотняющие кольца – 22 шт
оголовок диффузора – 22 шт
балластные железобетонные пригрузчики – 716 шт”, – говорится в листе АРМА.

В то же время фирма Тарпана продолжает уверять, что "Глубоководный выпуск" является "реализованным проектом".

“В сентябре 2011 года "Incor Group" реализовал проект глубоководного выпуска длиной 4000 метров в Одесском заливе. Проект составлен в соответствии с мировыми нормами, по которым сброс очищенных сточных вод в море должен осуществляться не менее чем на 2 морские мили”, – говорится на сайте компании Тарпана.

Кроме того

Как известно из постановления Высшего антикоррупционного суда, до войны у Тарпана хотели взыскать с Украины еще 177 млн ​​грн за проваленный проект "Глубоководный выпуск". 

К теме

Руслана Тарпана подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах во время строительства "Глубоководного выпуска", право строить который его компании получили без конкурса и тендера.

Следователи констатируют присвоение около 300 млн грн. Всего из госбюджета на реализацию “выпуска” выделено 600 млн гривен.

Из-за уголовного преследования Тарпан сбежал с Украины еще в 2017 году, он находится в розыске и скрывается.

Город Одесса до сих пор остается в зоне риска возникновения техногенной катастрофы именно по причине провала проекта "Глубоководный выпуск".

Напомним

В АРМА сообщили, что ведомство может инициировать передачу незавершенного проекта “Глубоководный выпуск” в управление городу Одесса.

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