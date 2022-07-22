АРМА може передати недобудований “Глибоководний випуск” в управління Одесі

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“Враховуючи військову агресію російської федерації та загрозу, що створює передумови для виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру в області водовідведення у місті Одеса, АРМА розглядає можливість звернення до Кабінету Міністрів України з ініціативою щодо застосування передбаченого ст.21 Закону механізму передачі Активів в управління місту Одеса”, - йдеться у відповіді АРМА.

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Громадська організація “Зелений лист” заявила, що без “Глибоководного випуску” на Одесу може очікувати техногенна катастрофа.

Нагадаємо

Будівництвом проекту “Глибоководний випуск” займалися компанії ексдепутата Руслана Тарпана “Incor Group” ще у 2010 році. Однак він й досі не працює. Тарпана підозрюють у розкраданні коштів під час будівництва цього проекту, зокрема, слідчі встановили привласнення близько 300 млн грн. Усього з держбюджету на реалізацію “випуску” без проведення тендерної процедури було виділено 600 млн гривень.