АРМА может передать недостроенный "Глубоководный выпуск" в управление Одессе

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“Учитывая военную агрессию российской федерации и угрозу, что создает предпосылки для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в области водоотведения в городе Одесса, АРМА рассматривает возможность обращения в Кабинет Министров Украины с инициативой применения предусмотренного ст.21 Закона механизма передачи Активов в управление городу Одесса”, – говорится в ответе АРМА.

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Ранее

Общественная организация “Зеленый лист” заявила, что без “Глубоководного выпуска” в Одессу может ожидать техногенная катастрофа.

Напомним

Строительством проекта “Глубоководный выпуск” занимались компании экс-депутата Руслана Тарпана “Incor Group” еще в 2010 году. Однако он до сих пор не работает. Тарпана подозревают в хищении средств во время строительства этого проекта, в частности, следователи установили присвоение около 300 млн грн. Всего из госбюджета на реализацию “выпуска” без проведения тендерной процедуры выделены 600 млн гривен.