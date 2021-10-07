Глава "Роснефти" пропонує експортувати газ з ресурсів компанії для стабілізації цін в Європі

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“Однією з пропозицій щодо стабілізації ситуації на ринку європейського газу міг би стати дозвіл на реалізацію пілотного проекту з експорту 10 млрд куб. м газу з ресурсів “Роснефти”, — заявив глава “Роснефти”.

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Як заявив Сєчін, президент Росії Володимир Путін вже давав відповідне доручення уряду. Він зазначив, що реалізація пілотного проекту зараз має серйозну актуальність як з точки зору стабілізації ринку, так і формування додаткових доходів бюджетів.

На думку глави “Роснефти”, такий крок допоможе вирішити проблему з повним завантаженням трубопроводів “Північний потік-2” і Opal, які “Газпром” не може повністю використовувати через норми третього енергопакету ЄС.

Він також попередив, що електрогенеруючі компанії повинні передбачити укладання контрактів на закупівлю мазуту в якості резервного палива через ризик збільшення експортних поставок газу.

“На фоні різкого зростання цін на газ, а також у зв’язку з прогнозом холодної зими і зростанням споживання у Китаї, бажано, щоб генератори електроенергії заздалегідь потурбувалися про укладення зобов’язуючих контрактів на закупівлю мазуту в якості резервного палива в умовах ризику збільшення експорту газу вже зараз”, — сказав він.

Нагадаємо

Ціна на газ в Європі на відкритті торгів 6 жовтня різко зросла до нового історичного рекорду, перевищивши 1500 доларів за 1 тис. куб. м. У наступні хвилини ціна подолала і 1600 доларів за тис. куб. м.

Тоді “Газпром” був звинувачений Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) і деякими законодавцями в Європейському парламенті в тому, що він недостатньо робить для збільшення своїх поставок до Європи.

П’ять країн Європейського союзу прийняли рішення провести розслідування причин рекордного стрибка цін на газ в Європі.



Про це йдеться у спільній заяві Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Європа “зробила помилку”, скоротивши частку довгострокових угод в торгівлі природним газом і замість цього перейшовши на спотовий ринок, де ціни виросли до рекордних висот.

Контекст

Транзит газу до Угорщини через територію України повністю припинився у неділю, 3 жовтня. Ще 1 жовтня транзит газу в Угорщину впав в чотири рази.

Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу по території України в напрямку Угорщини.

“1 жовтня 2021 року з початку нової газової доби (7:00) зупинений транзит природного газу по території України в напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід до Угорщини законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн куб. м на добу”, — повідомили в Оператора ГТС України.