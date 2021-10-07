Глава "Роснефти" предлагает экспортировать газ из ресурсов компании для стабилизации цен в Европе

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“Одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке европейского газа могло бы стать разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов “Роснефти”, — заявил глава “Роснефти”.

Детали

Как заявил Сечин,президент России Владимир Путин уже давал соответствующее поручение правительству. Он отметил, что реализация пилотного проекта сейчас имеет серьезную актуальность как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов бюджетов.

По мнению главы “Роснефти”, такой шаг поможет решить проблему с полной загрузкой трубопроводов “Северный поток-2” и Opal, которые “Газпром” не может полностью использовать из-за норм третьего энергопакета ЕС.

Он также предупредил, что электрогенерирующие компании должны предусмотреть заключение контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива из-за риска увеличения экспортных поставок газа.

“На фоне резкого роста цен на газ, а также в связи с прогнозом холодной зимы и ростом потребления в Китае, желательно, чтобы генераторы электроэнергии заранее побеспокоились о заключении обязывающих контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива в условиях риска увеличения экспорта газа уже сейчас”, — сказал он.

Напомним

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив 1500 долларов за 1 тыс. куб. м. В последующие минуты цена преодолела и 1600 долларов за тыс. куб. м.

Тогда “Газпром” был обвинен Международным энергетическим агентством (МЭА) и некоторыми законодателями в Европейском парламенте в том, что он недостаточно делает для увеличения своих поставок в Европу.

Пять стран Европейского союза приняли решение провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.



Об этом говорится в совместном заявлении Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции.

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа “сделала ошибку”, сократив долю долгосрочных соглашений в торговле природным газом и вместо этого перейдя на спотовый рынок, где цены выросли до рекордных высот.

Контекст

Транзит газа в Венгрию через территорию Украины полностью прекратился в воскресенье, 3 октября. Еще 1 октября транзит газа в Венгрию упал в четыре раза.

Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

“1 октября 2021 года с начала новых газовых суток (7:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности с Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки”, — сообщили в Оператора ГТС Украины.