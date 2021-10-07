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Глава "Роснефти" предлагает экспортировать газ из ресурсов компании для стабилизации цен в Европе

Глава "Роснефти" предлагает экспортировать газ из ресурсов компании для стабилизации цен в Европе

Киев  •  УНН

 • 17262 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Глава ПАО НК “Роснефть” Игорь Сечин предложил реализовать пилотный проект по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов компании для стабилизации ситуации на рынке Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Цитата

“Одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке европейского газа могло бы стать разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов “Роснефти”, — заявил глава “Роснефти”.

Детали

Как заявил Сечин,президент России Владимир Путин уже давал соответствующее поручение правительству. Он отметил, что реализация пилотного проекта сейчас имеет серьезную актуальность как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов бюджетов.

По мнению главы “Роснефти”, такой шаг поможет решить проблему с полной загрузкой трубопроводов “Северный поток-2” и Opal, которые “Газпром” не может полностью использовать из-за норм третьего энергопакета ЕС.

Он также предупредил, что электрогенерирующие компании должны предусмотреть заключение контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива из-за риска увеличения экспортных поставок газа.

“На фоне резкого роста цен на газ, а также в связи с прогнозом холодной зимы и ростом потребления в Китае, желательно, чтобы генераторы электроэнергии заранее побеспокоились о заключении обязывающих контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива в условиях риска увеличения экспорта газа уже сейчас”, — сказал он.

Напомним

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив 1500 долларов за 1 тыс. куб. м. В последующие минуты цена преодолела и 1600 долларов за тыс. куб. м.

Тогда “Газпром” был обвинен Международным энергетическим агентством (МЭА) и некоторыми законодателями в Европейском парламенте в том, что он недостаточно делает для увеличения своих поставок в Европу.

Пять стран Европейского союза приняли решение провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.

Об этом говорится в совместном заявлении Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции.

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа “сделала ошибку”, сократив долю долгосрочных соглашений в торговле природным газом и вместо этого перейдя на спотовый рынок, где цены выросли до рекордных высот.

Контекст

Транзит газа в Венгрию через территорию Украины полностью прекратился в воскресенье, 3 октября. Еще 1 октября транзит газа в Венгрию упал в четыре раза.

Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

“1 октября 2021 года с начала новых газовых суток (7:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности с Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки”, — сообщили в Оператора ГТС Украины.

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