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Європа помилилася, відмовившись від довгострокових газових угод - Путін

Європа помилилася, відмовившись від довгострокових газових угод - Путін

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Європа "зробила помилку", скоротивши частку довгострокових угод в торгівлі природним газом і замість цього перейшовши на спотовий ринок, де ціни виросли до рекордних висот. Про це інформує УНН з посиланням на нараду з питань енергетики, де виступав Путін.

Деталі

Путін заявив на нараді з питань енергетики: "Практика наших європейських партнерів ще раз підтвердила, що вони робили помилки. Ми розмовляли з попереднім складом Єврокомісії, і вся її діяльність була спрямована на поступову відмову від так званих довгострокових контрактів. Це було направлено на перехід до спотової торгівлі газом. І, як виявилося, сьогодні стало очевидно, що така практика є помилкою".

Російська газова група "Газпром" довгий час опиралася переходу на спотової торгівлі в Європі, віддаючи перевагу довгостроковим угодам, які іноді тривають близько 25 років.

Путін також підтвердив, що Росія є надійним постачальником енергоресурсів до Європи, яка може побачити рекордні обсяги експорту російського газу вже в цьому році, оскільки Москва збільшує поставки газу, в тому числі через Україну, у відповідь на енергетичну кризу і готова стабілізувати ринок.

Він сказав, що транзит російського газу через Україну повинен перевищити обсяги, погоджені за контрактом "Газпрому" з Києвом.

Доповнення

Раніше в середу офіційний представник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має ніякого значення в зростанні цін на газ в Європі.

"Газпром" був звинувачений Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) і деякими законодавцями в Європейському парламенті в тому, що він недостатньо робить для збільшення своїх поставок до Європи.

"Росія не грає абсолютно ніякої ролі в тому, що відбувається на газовому ринку, - сказав Пєсков журналістам під час щоденної телеконференції. - Є кілька причин (газової кризи) - те, як відновлюється економіка, як зростає попит на енергоресурси, а також не заповнені сховища газу", - сказав він.

Путін також назвав відновлення економіки і холодну зиму в Європі, яка привела до скорочення запасів газу, в якості ще однієї причини зростання цін на газ.

Пєсков заявив, що Москва готова обговорити нові довгострокові контракти на продаж газу європейським споживачам і що "Газпром" виконує всі взяті на себе зобов'язання.

Контекст

Транзит газу до Угорщини через територію України повністю припинився у неділю, 3 жовтня. Ще 1 жовтня транзит газу в Угорщину впав у чотири рази.

Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу по території України в напрямку Угорщини.

“1 жовтня 2021 року з початку нових газових доби (7:00) зупинений транзит природного газу по території України в напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід до Угорщини законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн куб. м на добу”, — повідомили в Оператора ГТС України.

Енергетична ситуація в Європі

Ціна на газ в Європі на відкритті торгів 6 жовтня різко зросла до нового історичного рекорду, перевищивши 1500 доларів за 1 тис. куб. м. Попередній рекорд був встановлений лише вчора і на той момент майже досягла 1250 доларів за 1 тис. куб. м.

П’ять країн Європейського союзу прийняли рішення провести розслідування причин рекордного стрибка цін на газ в Європі. Про це йдеться у спільній заяві Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції.

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