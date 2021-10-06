Путин: Европа ошиблась, отказавшись от долгосрочных газовых соглашений

Детали

Путин заявил на совещании по вопросам энергетики: "Практика наших европейских партнеров еще раз подтвердила, что они делали ошибки. Мы разговаривали с предыдущим составом Еврокомиссии, и вся ее деятельность была направлена на постепенный отказ от так называемых долгосрочных контрактов. Это было направлено на переход к спотовой торговле газом. И, как оказалось, сегодня стало очевидно, что такая практика является ошибкой".

Российская газовая группа "Газпром" долгое время сопротивлялась переходу к спотовой торговле в Европе, отдавая предпочтение долгосрочным соглашениям, которые иногда длятся около 25 лет.

Путин также подтвердил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов в Европу, которая может увидеть рекордные объемы экспорта российского газа уже в этом году, поскольку Москва увеличивает поставки газа, в том числе через Украину, в ответ на энергетический кризис и готова стабилизировать рынок.

Он сказал, что транзит российского газа через Украину должен превысить объемы, согласованные по контракту "Газпрома" с Киевом.

Дополнение

Ранее в среду официальный представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого значения в росте цен на газ в Европе.

"Газпром" был обвинен Международным энергетическим агентством (МЭА) и некоторыми законодателями в Европейском парламенте в том, что он недостаточно делает для увеличения своих поставок в Европу.

"Россия не играет абсолютно никакой роли в том, что происходит на газовом рынке, - сказал Песков журналистам во время ежедневной телеконференции. - Есть несколько причин (газового кризиса) - то, как восстанавливается экономика, как растет спрос на энергоресурсы, а также не заполненые хранилища газа ", - сказал он.

Путин также назвал восстановление экономики и холодную зиму в Европе, которая привела к сокращению запасов газа, в качестве еще одной причины роста цен на газ.

Песков заявил, что Москва готова обсудить новые долгосрочные контракты на продажу газа европейским потребителям и "Газпром" выполняет все взятые на себя обязательства.

Контекст

Транзит газа в Венгрию через территорию Украины полностью прекратился в воскресенье, 3 октября. Еще 1 октября транзит газа в Венгрию упал в четыре раза.

Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

“1 октября 2021 года с начала новых газовых суток (7:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности с Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки”, — сообщили в Оператора ГТС Украины.

Энергетическая ситуация в Европе

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив 1500 долларов за 1 тыс. куб. м. Предыдущий рекорд был установлен лишь вчера и на тот момент почти достигла 1250 долларов за 1 тыс. куб. м.

Пять стран Европейского союза приняли решение провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции.