Путин: Европа ошиблась, отказавшись от долгосрочных газовых соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что Европа "сделала ошибку", сократив долю долгосрочных соглашений в торговле природным газом и вместо этого перейдя на спотовый рынок, где цены выросли до рекордных высот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на совещание по вопросам энергетики, где выступал Путин.
Детали
Путин заявил на совещании по вопросам энергетики: "Практика наших европейских партнеров еще раз подтвердила, что они делали ошибки. Мы разговаривали с предыдущим составом Еврокомиссии, и вся ее деятельность была направлена на постепенный отказ от так называемых долгосрочных контрактов. Это было направлено на переход к спотовой торговле газом. И, как оказалось, сегодня стало очевидно, что такая практика является ошибкой".
Российская газовая группа "Газпром" долгое время сопротивлялась переходу к спотовой торговле в Европе, отдавая предпочтение долгосрочным соглашениям, которые иногда длятся около 25 лет.
Путин также подтвердил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов в Европу, которая может увидеть рекордные объемы экспорта российского газа уже в этом году, поскольку Москва увеличивает поставки газа, в том числе через Украину, в ответ на энергетический кризис и готова стабилизировать рынок.
Он сказал, что транзит российского газа через Украину должен превысить объемы, согласованные по контракту "Газпрома" с Киевом.
Дополнение
Ранее в среду официальный представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого значения в росте цен на газ в Европе.
"Газпром" был обвинен Международным энергетическим агентством (МЭА) и некоторыми законодателями в Европейском парламенте в том, что он недостаточно делает для увеличения своих поставок в Европу.
"Россия не играет абсолютно никакой роли в том, что происходит на газовом рынке, - сказал Песков журналистам во время ежедневной телеконференции. - Есть несколько причин (газового кризиса) - то, как восстанавливается экономика, как растет спрос на энергоресурсы, а также не заполненые хранилища газа ", - сказал он.
Путин также назвал восстановление экономики и холодную зиму в Европе, которая привела к сокращению запасов газа, в качестве еще одной причины роста цен на газ.
Песков заявил, что Москва готова обсудить новые долгосрочные контракты на продажу газа европейским потребителям и "Газпром" выполняет все взятые на себя обязательства.
Контекст
Транзит газа в Венгрию через территорию Украины полностью прекратился в воскресенье, 3 октября. Еще 1 октября транзит газа в Венгрию упал в четыре раза.
Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.
“1 октября 2021 года с начала новых газовых суток (7:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности с Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки”, — сообщили в Оператора ГТС Украины.
Энергетическая ситуация в Европе
Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив 1500 долларов за 1 тыс. куб. м. Предыдущий рекорд был установлен лишь вчера и на тот момент почти достигла 1250 долларов за 1 тыс. куб. м.
Пять стран Европейского союза приняли решение провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции.