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Глава МЗС Литви розповів про механізм допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Україні повинні існувати суворі механізми управління проектами, які зміцнять довіру іноземних донорів до місцевих структур. Про це заявив Міністр іноземних справ Литви Лінас Лінкявічюс в прямому ефірі 112 Україна, передає УНН.

"Ми вже не називаємо цей план "Планом Маршалла", тому що є асоціації з іншим планом, в інший час і з інших причин. Ми називаємо це "Європейський план для України", - уточнив Л.Лінкявічюс.

За словами міністра, план передбачає не тільки залучення коштів, а й більш впорядкований механізм існуючої допомоги для більшої ефективності її використання.

"Ми дивимося на сукупність процесів, зусилля всіх цих фінансових організацій, як європейський банк, банк з розвитку або європейський інвестиційний банк, міжнародний валютний фонд - кожна організація має свій досвід роботи в Україні і ця надана допомога - вона умовна, оскільки це виходить з реформ, з прозорості, з успіху боротьби з корупцією, - все залежить від бажання донорів вносити ці кошти", - додав литовський міністр.

За його словами, Європейскій план - це не тільки фінансова допомога, а й, по суті, наближення України до Європейського Союзу.

Він також зазначив, що для поліпшення довіри міжнародних організацій до України, треба створити "структури управління проектами", фінансувати які будуть міжнародні інституції.

"Суворі механізми повинні бути щодо всіх проектів, в будь-яких галузях, які потребують фінансової допомоги. Найголовніше, що ми встановимо такий механізм, який не викличе сумніву у донорів, які вносять кошти. Оскільки, не будемо приховувати, є дуже багато скепсису в цьому. Вважається, що ці кошти не так використовуються, як потрібно насправді, і, скажімо, недостатньо ефективно працюють українські структури, так що ми повинні якісно змінити цю ситуацію, і, думаю, це все під силу"- завершив Л.Лінкявічус.

Нагадаємо, сьогодні послам країн Заходу в сеймі Литви представили "план Маршалла" для України, зазначивши, що країні потрібен план економічної підтримки, пакет фінансових інвестицій.

Українські Національні Новини

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