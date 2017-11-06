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Глава МИД Литвы рассказал о механизме помощи Украине

Киев  •  УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Украине должны существовать строгие механизмы управления проектами, которые укрепят доверие иностранных доноров к местным структурам. Об этом заявил Министр Иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в прямом эфире 112 Украина, передает УНН.

“Мы уже не называем этот план „Планом Маршалла“, потому что есть ассоциации с другим планом, в другое время и по другим причинам. Мы называем это "Европейский план для Украины”, - уточнил Линас Линкявичюс.

По словами министра, план предполагает не только привлечение средств, но и более упорядоченный механизм существующей помощи для большей эффективности ее использования.

“Мы смотрим на совокупность процессов, усилия всех этих финансовых организаций, как европейский банк, банк по развитию или европейский инвестиционный банк, международный валютный фонд — каждая организация имеет свой опыт работы в Украине и эта предоставляемая помощь — она условная, поскольку это исходит из реформ, из прозрачности, из успеха борьбы с коррупцией, — все зависит от желания доноров вносить эти средства”, - добавил литовский министр.

По словам Л.Линкявичюса, Еевропейский план — это не только финансовая помощь, но и, по сути, приближение Украины к Европейскому Союзу.

Он также отметил, что для улучшения доверия международных организаций к Украине, должны бать созданы “структуры управления проектами”, финансировать которые будут международные институции.

“Строгие механизмы должны бать в отношении всех проектов, в любых отраслях, которые нуждаются в финансовой помощи. Самое главное, что мы установим такой механизм, который не вызовет сомнения у доноров, которые вносят средства. Поскольку, не будем скрывать, есть очень много скепсиса в этом. Считается, что эти средства не так используются, как нужно на самом деле, и, скажем, недостаточно эффективно работают украинские структуры, так что мы должны качественно изменить эту ситуацию, и, думаю, это всё по силам” - заключил Л.Линкявичус.

Напомним, сегодня послам стран Запада в сейме Литвы представили "план Маршалла" для Украины, отметив, что стране нужен план экономической поддержки, пакет финансовых инвестиций.

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