Глава МВС Великої Британії пішла у відставку на тлі скандалу з депортацією мігрантів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17219 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 40403 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 56456 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 60576 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 92238 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 71019 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81686 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95283 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87840 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 185244 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1м/с
80%
Популярнi новини

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11758 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 14589 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 12116 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10283 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 4586 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 56456 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 185244 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339836 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 274246 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 384249 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10383 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11854 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 60576 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20123 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25258 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Глава МВС Великої Британії пішла у відставку на тлі скандалу з депортацією мігрантів

Київ • УНН

 • 10819 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Прем'єр-міністерка Сполученого Королывства Тереза ​​Мей прийняла відставку міністра внутрішніх справ країни Ембер Радд на тлі скандалу з депортацією мігрантів, повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Глава МВС Великої Британії пішла у відставку на тлі скандалу з депортацією мігрантів

“Прем’єр-міністр сьогодні ввечері (в неділю) прийняла відставку міністра внутрішніх справ”, — наводить телеканал слова прес-секретаря Мей. Чи прийняла Радд таке рішення самостійно або була звільнена телеканал не уточнює, як не пояснює і інших причин події. Прес-секретар Мей оперативно прокоментувати ситуацію, як зауважує Reuters, не зміг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У минулому році в ЄС статус біженця отримали майже 540 тисяч людей

Глава британського МВС, як вказує Sky News, перебувала під тиском протягом останнього тижня в зв’язку зі скандалом про міграційну політику відомства. За інформацією газети The Guardian, яка опублікувала 27 квітня відповідний документ, Радд знала про факт, встановлення в міністерстві цільових показників за кількістю мігрантів, яких влада країни мала щорічно висилати. Перш сама глава відомства стверджувала, що не знала про подібні нормах, а 28 квітня навіть вибачилася за свою необізнаність про міграційну політику міністерства. Підтвердження зробило відставку глави МВС, до якої на тлі скандалу закликає опозиційна Лейбористська партія, неминучою.

Скандал, як нагадує телеканал, був пов’язаний з проблемами так званого покоління Віндраш (Windrush), названого за назвою лайнера “Віндраш Емпайр”. На ньому в 1948 році до Великої Британії прибули кілька сотень громадян Ямайки, за якими пішли тисячі вихідців з інших країн регіону — їх імміграція заохочувалася Лондоном для заповнення нестачі в робочій силі. У 1971 році в рамках нового імміграційного закону вони отримали право безстроково залишитися у Сполученому Королівстві, проте після посилення законодавства в 2012 році, коли Мей була главою МВС, деяким з них стала загрожувати депортація, так як вони були визнані незаконними мігрантами.

На думку аналітиків, ця відставка повинна послабити діючого прем’єр-міністра, так як, по-перше, Радд була однією з її найближчих соратниць, а, по-друге, той скандал, у центрі якого вона виявилася, має коріння ще в тих часах, коли саме Мей очолювала МВС. Таким чином більшість коментарів політичних аналітиків полягає в тому, Радд пожертвувала своєю кар’єрою, щоб вивести з-під удару прем’єр-міністра.

Нагадаємо, 15 березня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пішов у відставку на тлі скандалу, що розгорівся в країні після вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака і його нареченої.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,173.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,649.63