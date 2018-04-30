Глава МВС Великої Британії пішла у відставку на тлі скандалу з депортацією мігрантів

“Прем’єр-міністр сьогодні ввечері (в неділю) прийняла відставку міністра внутрішніх справ”, — наводить телеканал слова прес-секретаря Мей. Чи прийняла Радд таке рішення самостійно або була звільнена телеканал не уточнює, як не пояснює і інших причин події. Прес-секретар Мей оперативно прокоментувати ситуацію, як зауважує Reuters, не зміг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У минулому році в ЄС статус біженця отримали майже 540 тисяч людей

Глава британського МВС, як вказує Sky News, перебувала під тиском протягом останнього тижня в зв’язку зі скандалом про міграційну політику відомства. За інформацією газети The Guardian, яка опублікувала 27 квітня відповідний документ, Радд знала про факт, встановлення в міністерстві цільових показників за кількістю мігрантів, яких влада країни мала щорічно висилати. Перш сама глава відомства стверджувала, що не знала про подібні нормах, а 28 квітня навіть вибачилася за свою необізнаність про міграційну політику міністерства. Підтвердження зробило відставку глави МВС, до якої на тлі скандалу закликає опозиційна Лейбористська партія, неминучою.

Скандал, як нагадує телеканал, був пов’язаний з проблемами так званого покоління Віндраш (Windrush), названого за назвою лайнера “Віндраш Емпайр”. На ньому в 1948 році до Великої Британії прибули кілька сотень громадян Ямайки, за якими пішли тисячі вихідців з інших країн регіону — їх імміграція заохочувалася Лондоном для заповнення нестачі в робочій силі. У 1971 році в рамках нового імміграційного закону вони отримали право безстроково залишитися у Сполученому Королівстві, проте після посилення законодавства в 2012 році, коли Мей була главою МВС, деяким з них стала загрожувати депортація, так як вони були визнані незаконними мігрантами.

На думку аналітиків, ця відставка повинна послабити діючого прем’єр-міністра, так як, по-перше, Радд була однією з її найближчих соратниць, а, по-друге, той скандал, у центрі якого вона виявилася, має коріння ще в тих часах, коли саме Мей очолювала МВС. Таким чином більшість коментарів політичних аналітиків полягає в тому, Радд пожертвувала своєю кар’єрою, щоб вивести з-під удару прем’єр-міністра.

Нагадаємо, 15 березня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пішов у відставку на тлі скандалу, що розгорівся в країні після вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака і його нареченої.