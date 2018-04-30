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Глава МВД Великобритании ушла в отставку на фоне скандала с депортацией мигрантов

Киев • УНН

 • 10819 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Премьер-министр Соединенного Королывства Тереза Мэй принял отставку министра внутренних дел страны Эмбер Радд на фоне скандала с депортацией мигрантов, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Глава МВД Великобритании ушла в отставку на фоне скандала с депортацией мигрантов

“Премьер-министр сегодня вечером (в воскресенье) приняла отставку министра внутренних дел”, — приводит телеканал слова пресс-секретаря Мэй. Приняла Радд такое решение самостоятельно или была освобождена телеканал не уточняет, как не объясняет и других причин происшествия. Пресс-секретарь Мэй оперативно прокомментировать ситуацию, как отмечает Reuters, не смог.

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Глава британского МВД, как указывает Sky News, находилась под давлением в течение последней недели в связи со скандалом о миграционной политике ведомства. По информации газеты The Guardian, которая опубликовала 27 апреля соответствующий документ, Радд знала о факте установления в министерстве целевых показателей по количеству мигрантов, которых власти страны должны ежегодно высылать. Прежде сама глава ведомства утверждала, что не знала о подобных нормах, а 28 апреля даже извинилась за свою неосведомленность о миграционной политике министерства. Подтверждение сделало отставку главы МВД, к которой на фоне скандала призывает оппозиционная Лейбористская партия, неизбежной.

Скандал, как напоминает телеканал, был связан с проблемами так называемого поколения Виндраш (Windrush), названного по названию лайнера “Виндраш Эмпайр”. На нем в 1948 году в Великобританию прибыли несколько сотен граждан Ямайки, за которыми последовали тысячи выходцев из других стран региона — их иммиграция поощрялась Лондоном для восполнения недостатка в рабочей силе. В 1971 году в рамках нового иммиграционного закона они получили право бессрочно остаться в Соединенном Королевстве, однако после ужесточения законодательства в 2012 году, когда Мэй была главой МВД, некоторым из них стала угрожать депортация, так как они были признаны незаконными мигрантами.

По мнению аналитиков, эта отставка должна ослабить действующего премьер-министра, так как, во-первых, Радд была одной из ее ближайших соратниц, а, во-вторых, тот скандал, в центре которого она оказалась, имеет корни еще в тех временах, когда именно Мэй возглавляла МВД. Таким образом, большинство комментариев политических аналитиков заключается в том, Радд пожертвовала своей карьерой, чтобы вывести из-под удара премьер-министра.

Напомним, 15 марта, премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку на фоне скандала, разгоревшегося в стране после убийства журналистов-расследователей Яна Кучака и его невесты.

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