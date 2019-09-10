Геращенко звинуватила правлячу більшість у крадіжці низки законів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Правляча більшість парламенту присвоїла собі законопроекти, над якими працювали попередній уряд і парламентарі. Про це заявила співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко, виступаючи з трибуни під час ранкового засідання, передає кореспондент УНН.
“Цього дня правляча більшість планує працювати, як шалений ксерокс, тому що вкрали цілу низку законів, над якими роками працював попередній уряд, депутати, які як перехідні перейшли до парламенту ІХ скликання, але їх зареєстрували під новими номерами”, — зазначила Геращенко.
За її словами, ряд з цих законів пройшли вже перше читання, в них були внесені правки, втім правляча більшість “безсоромно порушує регламент”.
При цьому вона додала, що такі закони треба розглянути в другому читанні й зазначити їх справжніх авторів.
Нагадаємо, до порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.