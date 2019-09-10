Геращенко обвинила правящее большинство в краже ряда законов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Правящее большинство парламента присвоило себе законопроекты, над которыми работали предыдущее правительство и парламентарии. Об этом заявила сопредседатель фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко, выступая с трибуны во время утреннего заседания, передает корреспондент УНН.
“В этот день правящее большинство планирует работать, как сумасшедший ксерокс, потому что украли целый ряд законов, над которыми годами работало предыдущее правительство, депутаты, как переходные перешли в парламент IХ созыва, но их зарегистрировали под новыми номерами”, — отметила Геращенко.
По ее словам, ряд из этих законов прошли уже первое чтение, в них были внесены поправки, впрочем правящее большинство “беззастенчиво нарушает регламент”.
При этом она добавила, что такие законы надо рассмотреть во втором чтении и отметить их настоящих авторов.
Напомним, в повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.