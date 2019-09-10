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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 87027 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114846 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106606 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113236 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121037 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148906 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149118 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Геращенко обвинила правящее большинство в краже ряда законов

Геращенко обвинила правящее большинство в краже ряда законов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Правящее большинство парламента присвоило себе законопроекты, над которыми работали предыдущее правительство и парламентарии. Об этом заявила сопредседатель фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко, выступая с трибуны во время утреннего заседания, передает корреспондент УНН.

“В этот день правящее большинство планирует работать, как сумасшедший ксерокс, потому что украли целый ряд законов, над которыми годами работало предыдущее правительство, депутаты, как переходные перешли в парламент IХ созыва, но их зарегистрировали под новыми номерами”, — отметила Геращенко.

По ее словам, ряд из этих законов прошли уже первое чтение, в них были внесены поправки, впрочем правящее большинство “беззастенчиво нарушает регламент”.

При этом она добавила, что такие законы надо рассмотреть во втором чтении и отметить их настоящих авторов.

Напомним, в повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.

Украинские Национальные Новости

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