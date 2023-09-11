Генштаб просить українців з ТОТ повідомляти про позиції радарів росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. В Генеральному штабі ЗСУ закликали жителів тимчасово окупованих територій повідомляти про російські комплекси зв’язку та радіоелектронної боротьби (РЕБ) у "єВорог". Про це йдеться у заяві Генштабу в Facebook, повідомляє УНН.
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“Повідомляйте про ворожі комплекси зв’язку та радіоелектронної боротьби (РЕБ) у єВорог, щоб українські дрони працювали ще ефективніше. Допоможіть нашим бійцям використовувати військові технології на повну. Повідомляйте в чатбот єВорог про комплекси зв’язку та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ця техніка дає змогу ворожим підрозділам обмінюватися інформацією та глушить наш звʼязок”, - йдеться у повідомленні Генштабу.
Українським військовим важлива інформація про:
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- РЕБ Житєль
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- Редут 2УС
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- Борисоглєбськ
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- Репеллент.
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В Генштабі закликали надсилати інформацію, якщо впевнені, що поряд немає окупантів. Також попросили видаляти дані з пристрою щойно надішлете заяву. І не розповідати про переміщення техніки в телефонній розмові.
"Повідомляйте про техніку окупанта з головного екрана в застосунку "Дія" або за посиланням", - написали у Генеральному штабі ЗСУ.
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