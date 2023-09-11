Генштаб просит украинцев с ВОТ сообщать о позициях радаров россиян

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Генеральном штабе ВСУ призвали жителей временно оккупированных территорий сообщать о российских комплексах связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в "еВорог". Об этом говорится в заявлении Генштаба в Facebook, сообщает УНН.

Цитата

“Сообщайте о вражеских комплексах связи’связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в еВорог, чтобы украинские дроны работали еще эффективнее. Помогите нашим бойцам использовать военные технологии на полную. Сообщайте в чатбот еВорог о комплексах связи и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эта техника позволяет вражеским подразделениям обмениваться информацией и глушит нашу связь”, - говорится в сообщении Генштаба.

Украинским военным важна информация о:

  • РЭБ Житель
  • Редут 2УС
  • Борисоглебск
  • Репеллент.

В Генштабе призвали присылать информацию, если уверены, что рядом нет оккупантов. Также попросили удалять данные с устройства как только пришлете заявление. И не рассказывать о перемещении техники в телефонном разговоре.

"Сообщайте о технике оккупанта с главного экрана в приложении "Дія" или по ссылке", - написали в Генеральном штабе ВСУ.

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