Генсекретар ООН після України прибув з незапланованим візитом до Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у п'ятницю прибув до Республіки Молдова, де збирається зустрітися з президентом Майєю Санду після завершення свого другого візиту в Україну з початку російського вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Agerpres.ro.
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Зупинка в Кишиневі, яка спочатку не була запланована в маршруті, оголошеному ООН, відбулася у п'ятницю після візиту Антоніу Гутерреша в Одесі.
В Молдові він хоче побачити, як виконується "зернова угода".
Сьогодні ж глава ООН вилетить до Стамбула, де завершить своє турне Європою, відвідавши Спільний координаційний центр (СКЦ), який стежить за дотриманням пакту, укладеного за посередництва ООН і Туреччини.
Під час візиту до Одеси Антоніу Гутерреш наголосив на позитивних наслідках угоди, яка дозволила розблокувати експорт українського зерна, і висловився за її продовження.
Нагадаємо
Голова ООН Антоніу Гутерреш у п'ятницю закликав не відключати окуповану росією Запорізьку АЕС від енергосистеми України, після того, як Україна повідомила, що Москва планувала це зробити.