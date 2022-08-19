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Генсекретарь ООН после Украины прибыл с незапланированным визитом в Молдову

Киев • УНН

 • 164712 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в пятницу прибыл в Республику Молдова, где намерен встретиться с президентом Майей Санду после завершения своего второго визита в Украину с начала российского вторжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Agerpres.ro.

Генсекретарь ООН после Украины прибыл с незапланированным визитом в Молдову

Детали

Остановка в Кишиневе, изначально не запланированная в маршруте, объявленном ООН, произошла в пятницу после визита Антониу Гутерреша в Одессе. 

В Молдове он хочет увидеть, как выполняется "зерновое соглашение".

Сегодня же глава ООН вылетит в Стамбул, где завершит свое турне по Европе, посетив Совместный координационный центр (СКЦ), который следит за соблюдением пакта, заключенного при посредничестве ООН и Турции.

Во время визита в Одессу Антониу Гутерреш отметил положительные последствия соглашения, которое позволило разблокировать экспорт украинского зерна, и высказался за его продление.

Напомним

Председатель ООН Антониу Гутерреш в пятницу призвал не отключать оккупированную Россией Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, после того, как Украина сообщила, что Москва планировала это сделать.

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