Генсекретарь ООН после Украины прибыл с незапланированным визитом в Молдову

Детали

Остановка в Кишиневе, изначально не запланированная в маршруте, объявленном ООН, произошла в пятницу после визита Антониу Гутерреша в Одессе.

В Молдове он хочет увидеть, как выполняется "зерновое соглашение".

Сегодня же глава ООН вылетит в Стамбул, где завершит свое турне по Европе, посетив Совместный координационный центр (СКЦ), который следит за соблюдением пакта, заключенного при посредничестве ООН и Турции.

Во время визита в Одессу Антониу Гутерреш отметил положительные последствия соглашения, которое позволило разблокировать экспорт украинского зерна, и высказался за его продление.

Напомним

Председатель ООН Антониу Гутерреш в пятницу призвал не отключать оккупированную Россией Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, после того, как Украина сообщила, что Москва планировала это сделать.