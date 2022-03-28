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Генпрокурор: у “справі 24 лютого” понад 200 підозрюваних

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У “материнській” справі щодо вторгнення російської федерації в Україну понад 200 підозрюваних. Про це на брифінгу у понеділок повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова, пише УНН.

Генпрокурор: у “справі 24 лютого” понад 200 підозрюваних

Цитата

“У нас є велика материнська справа, вона стосується збройної агресії російської федерації, я її називаю “справа 24 лютого”, і по цій справі у нас є вже більше 200 підозрюваних. Це як раз ті воєнні злочинці високого рівня - міністри, члени їхнього радбезу, сенатори тощо – хто безпосередньо приймав участь”, - сказала Генпрокурор.

Деталі

З її слів, у цьому списку є також агенти пропаганди кремля, які своїми діями сприяли розпалюванню війни і ворожнечі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російським пропагандистам Скабєєвій та Кісельову оголосили підозри — Венедіктова

“До кого дійде прокурор (МКС) – ми побачимо, але ми, зі свого боку, зробили все від нас залежне на сьогоднішній момент – вони у нас вже є підозрюваними, ми вже сходили в українські суди і отримали рішення щодо арешту для запобіжного заходу, тому що дуже серйозна стаття у якій ми їх підозрюємо. І, звичайно, ми їх розшукуємо”, - додала Венедіктова.

Нагадаємо

На сьогодні в Офісі генпрокурора України розслідують 3085 проваджень щодо скоєння воєнних злочинів.

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