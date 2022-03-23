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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Російським пропагандистам Скабєєвій та Кісельову оголосили підозри — Венедіктова

Київ • УНН

 • 335864 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Офіс генпрокурора України оголосив підозри кремлівським пропагандистам Ользі Скабєєвій та Дмитру Кисельову. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає УНН.

Російським пропагандистам Скабєєвій та Кісельову оголосили підозри — Венедіктова

Цитата 

"Коротко інформую вас про те, що у Дмитра Кісельова та Ольги Скабєєвої свіжий процесуальний статус - підозрювані", - повідомила вона.

Деталі 

За інформацією кіберполіції, пропагандисти отримали підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Ользі Скабєєвій та Дмитру Кісельову за українським законодавством може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Кіберполіцейські виявили понад 40 годин відеоматеріалів, на яких Скабєєва та Кисельов виправдовують військову агресію росії проти України, викривлюють факти в новинах і приховують військові злочини рф щодо мирних громадян України, повалення конституційного ладу та захоплення влади в нашій державі.

"Усі справи доведемо до кінця в боротьбі за мирне небо", — наголосила Венедіктова.

Нагадаємо 

Російському окупанту оголосили підозру за зґвалтування жінки в Київській області.

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