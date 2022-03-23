Російським пропагандистам Скабєєвій та Кісельову оголосили підозри — Венедіктова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Офіс генпрокурора України оголосив підозри кремлівським пропагандистам Ользі Скабєєвій та Дмитру Кисельову. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає УНН.
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"Коротко інформую вас про те, що у Дмитра Кісельова та Ольги Скабєєвої свіжий процесуальний статус - підозрювані", - повідомила вона.
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За інформацією кіберполіції, пропагандисти отримали підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Ользі Скабєєвій та Дмитру Кісельову за українським законодавством може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Кіберполіцейські виявили понад 40 годин відеоматеріалів, на яких Скабєєва та Кисельов виправдовують військову агресію росії проти України, викривлюють факти в новинах і приховують військові злочини рф щодо мирних громадян України, повалення конституційного ладу та захоплення влади в нашій державі.
"Усі справи доведемо до кінця в боротьбі за мирне небо", — наголосила Венедіктова.
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