Російському окупанту оголосили підозру за зґвалтування жінки в Київській області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила про оголошення підозри російському військовому за зґвалтування жінки в Київській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Венедіктової.
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Вона підтвердила надходження оперативної інформації про статеві злочини російських окупантів. Прокурори Київської області ідентифікували військовослужбовця рф, який вбив неозброєного чоловіка і потім кілька разів зґвалтував його дружину.
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"В одному із сіл Броварського району цей нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря. Після цього п‘яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою", – йдеться в повідомленні.
Підозрюваний оголошений у розшук за порушення законів та звичаїв війни.
"Знайдемо кожного негідника і змусимо відповідати по всій суворості закону!", - додала Венедіктова.
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Вже шість країн почали розслідувати воєнні злочини росії.