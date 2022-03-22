Российскому оккупанту объявили подозрение за изнасилование женщины в Киевской области

Детали

Она подтвердила поступление оперативной информации о половых преступлениях российских оккупантов. Прокуроры Киевской области идентифицировали военнослужащего рф, который убил невооруженного мужчину и затем несколько раз изнасиловал его жену.

Цитата

"В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей", - говорится в сообщении.

Подозреваемый объявлен в розыск за нарушение законов и обычаев войны.

"Найдем каждого негодяя и заставим отвечать по всей строгости закона!",- добавила Венедиктова.

Напомним

Уже шесть стран начали расследовать военные преступления россии.