Российскому оккупанту объявили подозрение за изнасилование женщины в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила об объявлении подозрения российскому военному за изнасилование женщины в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Венедиктовой.
Детали
Она подтвердила поступление оперативной информации о половых преступлениях российских оккупантов. Прокуроры Киевской области идентифицировали военнослужащего рф, который убил невооруженного мужчину и затем несколько раз изнасиловал его жену.
Цитата
"В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей", - говорится в сообщении.
Подозреваемый объявлен в розыск за нарушение законов и обычаев войны.
"Найдем каждого негодяя и заставим отвечать по всей строгости закона!",- добавила Венедиктова.
Напомним
Уже шесть стран начали расследовать военные преступления россии.