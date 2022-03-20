Вже шість країн почали розслідувати воєнні злочини росії – Венедіктова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина та Швеція почали розслідувати воєнні злочини росії в Україні. Про це у Twitter повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова, інформує УНН.
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"Вже шість країн почали розслідування воєнних злочинів рф: Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція. Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами", - написала Венедіктова.
Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів РФ: Естонія , Литва , Німеччина , Польща , Словаччина , Швеція . Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами.#StandWithUkriane— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) March 20, 2022
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