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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5346 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Україні запустили сайт для доказів воєнних злочинів росії

В Україні запустили сайт для доказів воєнних злочинів росії

Київ • УНН

 • 128574 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні запустили сайт "Доказ" для фіксації злочинів російських окупантів, які передадуть у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Деталі

Якщо ви стали свідком бойових дій ворога, насилля, диверсій, потрібно надіслати всю інформацію на портал "Доказ". 

"Чим більше доказів зберемо, тим значніше це поглибить покарання агресора, наблизить нашу перемогу та поверне справедливість", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Єдиний державний демографічний реєстр знову під'єднали до "Дії", тому якщо із застосунку зник закордонний паспорт чи ID-картка – вони підтягнуться.

Українські Національні Новини

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