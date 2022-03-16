В Україні запустили сайт для доказів воєнних злочинів росії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні запустили сайт "Доказ" для фіксації злочинів російських окупантів, які передадуть у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
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Якщо ви стали свідком бойових дій ворога, насилля, диверсій, потрібно надіслати всю інформацію на портал "Доказ".
"Чим більше доказів зберемо, тим значніше це поглибить покарання агресора, наблизить нашу перемогу та поверне справедливість", — ідеться у повідомленні.
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Єдиний державний демографічний реєстр знову під'єднали до "Дії", тому якщо із застосунку зник закордонний паспорт чи ID-картка – вони підтягнуться.