В Украине запустили сайт для доказательств военных преступлений россии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине запустили сайт "Доказательство" для фиксации преступлений российских оккупантов, которые передадут в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Детали
Если вы стали свидетелем боевых действий врага, насилия, диверсий, нужно отправить всю информацию на портал "Доказательство".
"Чем больше доказательств соберем, тем значительнее это усугубит наказание агрессора, приблизит нашу победу и вернет справедливость", — говорится в сообщении.
Напомним
Единый государственный демографический реестр снова подсоединили к "Дии", поэтому если из приложения пропал заграничный паспорт или ID-карта - они подтянутся.