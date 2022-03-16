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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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У "Дії" знову доступні цифрові паспорти

У "Дії" знову доступні цифрові паспорти

Київ • УНН

 • 89825 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Єдиний державний демографічний реєстр знову під'єднали до "Дії", тому в разі, якщо із застосунку зник закордонний паспорт чи ID-картка – вони знову підтягнуться. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Цитата

"Якщо у вас зникли із застосунку закордонний паспорт чи ID-картка, то відсьогодні вони знову доступні в "Дії", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Від початку вторгнення рф в Україну служби нацбезпеки вимкнули усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці.

У Мінцифрі зазначили, що незабаром в "Дії" підтягнуться інші цифрові документи. 

Нагадаємо

"Дія" почала транслювати марафон телеканалів, які об’єднались, щоб 24/7 висвітлювати війну рф проти України.

Українські Національні Новини

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