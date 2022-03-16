У "Дії" знову доступні цифрові паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Єдиний державний демографічний реєстр знову під'єднали до "Дії", тому в разі, якщо із застосунку зник закордонний паспорт чи ID-картка – вони знову підтягнуться. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Цитата
"Якщо у вас зникли із застосунку закордонний паспорт чи ID-картка, то відсьогодні вони знову доступні в "Дії", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Від початку вторгнення рф в Україну служби нацбезпеки вимкнули усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці.
У Мінцифрі зазначили, що незабаром в "Дії" підтягнуться інші цифрові документи.
Нагадаємо
"Дія" почала транслювати марафон телеканалів, які об’єднались, щоб 24/7 висвітлювати війну рф проти України.