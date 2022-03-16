В "Дии" снова доступны цифровые паспорта

Цитата

"Если у вас исчезли из приложения загранпаспорт или ID-карта, то с сегодняшнего дня они снова доступны в "Дии", — говорится в сообщении.

Детали

С начала вторжения рф в Украину службы нацбезопасности выключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Некоторые из них уже возобновили свою работу в безопасном месте.

В Минцифры отметили, что вскоре в "Дии" подтянутся другие цифровые документы.

Напомним

"Дия" начала транслировать марафон телеканалов, которые объединились, чтобы 24/7 освещать войну рф против Украины.