В "Дии" снова доступны цифровые паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Единый государственный демографический реестр снова подсоединили к "Дии", поэтому в случае, если из приложения исчез загранпаспорт или ID-карта - они снова подтянутся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Цитата
"Если у вас исчезли из приложения загранпаспорт или ID-карта, то с сегодняшнего дня они снова доступны в "Дии", — говорится в сообщении.
Детали
С начала вторжения рф в Украину службы нацбезопасности выключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Некоторые из них уже возобновили свою работу в безопасном месте.
В Минцифры отметили, что вскоре в "Дии" подтянутся другие цифровые документы.
Напомним
"Дия" начала транслировать марафон телеканалов, которые объединились, чтобы 24/7 освещать войну рф против Украины.