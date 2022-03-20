Уже шесть стран начали расследовать военные преступления россии – Венедиктова

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"Уже шесть стран начали расследования военных преступлений рф: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", - написала Венедиктова.

Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів РФ: Естонія , Литва , Німеччина , Польща , Словаччина , Швеція . Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами.#StandWithUkriane

Напомним

В Украине запустили сайт "Доказательство" для фиксации преступлений российских оккупантов, которые передадут в Международный уголовный суд в Гааге.