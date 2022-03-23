Российским пропагандистам Скабеевой и Киселеву объявили подозрение — Венедиктова

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"Коротко информирую вас о том, что у Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус - подозреваемые", - сообщила она.

Детали

По информации киберполиции, пропагандисты получили подозрение по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ольге Скабеевой и Дмитрию Киселеву по украинскому законодательству может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Киберполицейские обнаружили более 40 часов видеоматериалов, на которых Скабеева и Киселев оправдывают военную агрессию россии против Украины, искажают факты в новостях и скрывают военные преступления рф в отношении мирных граждан Украины, свержению конституционного строя и захват власти в нашем государстве.

"Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо", — подчеркнула Венедиктова.

Напомним

Российскому окупанту объявили подозрение за изнасилование женщины в Киевской области.