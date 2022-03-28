Генпрокурор: по "делу 24 февраля" более 200 подозреваемых

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“У нас есть большое материнское дело, оно касается вооруженной агрессии российской федерации, я его называю “дело 24 февраля”, и по этому делу у нас уже более 200 подозреваемых. Это как раз те военные преступники высокого уровня - министры, члены их совбеза, сенаторы и тому подобное - кто непосредственно принимал участие”, - сказала Генпрокурор.

Детали

С ее слов, в этом списке есть также агенты пропаганды кремля, которые своими действиями способствовали разжиганию войны и вражды.

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“До кого дойдет прокурор (МКС) - мы увидим, но мы, со своей стороны, сделали все от нас зависящее на сегодняшний момент - они у нас уже есть подозреваемыми, мы уже сходили в украинские суды и получили решение относительно ареста для меры пресечения, потому что очень серьезная статья в которой мы их подозреваем. И, конечно, мы их разыскиваем”, - добавила Венедиктова.

Напомним

На сегодня в Офисе генпрокурора Украины расследуют 3085 производств о совершении военных преступлений.