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General Electric призупинила обслуговування газових турбін в рф - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Американська багатогалузева корпорація, найбільший у світі виробник багатьох видів техніки General Electric з 19 червня припинила обслуговування газових турбін на території рф після введення розширених санкцій США, які забороняють американським організаціям надавати інжинірингові послуги будь-яким особам з росії. Про це інформує УНН, посилаючись на росЗМІ.

General Electric призупинила обслуговування газових турбін в рф - ЗМІ

Деталі

За словами співрозмовників видання, компанія закрила доступ до системи моніторингу, а в перспективі може зупинити постачання оригінальних запчастин, у тому числі лопаток. Ремонти та заміна цих компонентів найбільш критичні для найпотужніших турбін, включаючи єдину у росії машину H-класу на Казанській ТЕЦ-3.

Зазначається, що компанія припинила роботу в росії ще у березні 2022 року. Проте винятком стали надання необхідного медичного обладнання та підтримка існуючих енергетичних послуг у регіоні. Як пише видання, з 18 червня набули чинності розширені санкції Сполучених Штатів, згідно з якими американські компанії не можуть надавати інжинірингові послуги будь-кому в росії. General Electric раніше попереджали, що компанія не надаватиме ці послуги в країні після вступу в дію обмежень.

Минулого року експерти Вищої школи економіки (ВШЕ) заявили, що рф опинилася у значній залежності від імпортного обладнання в енергетичній сфері. Дослідники посилалися на дані Мінпромторгу про частку імпорту у цьому сегменті у 2014 році – 80-100% – і стверджували, що з того часу ситуація серйозно не змінилася. У самому міністерстві ці дані не прокоментували.

Станом на 2019-2020 роки понад 75% імпорту до росії у сфері газових турбін та компонентів до них надходило з країн, які запровадили санкції проти країни. Зокрема, на США у 2020 році припадало 22% від загального обсягу імпорту газових турбін малої потужності (менше ніж 5 МВт) та 41% поставок турбін потужністю понад 5 МВт.

Нагадаємо

Начальник аналітичного управління російського банку "БКФ" Максим Осадчий заявив, що іноземні інвестори, що залишили ринок рф, за рік вивели близько 36 мільярдів доларів

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