General Electric приостановила обслуживание газовых турбин в рф - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Американская многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники General Electric с 19 июня прекратила обслуживание газовых турбин на территории рф после введения расширенных санкций США, которые запрещают американским организациям предоставлять инжиниринговые услуги любым лицам из россии. Об этом информирует УНН, ссылаясь на росСМИ.
Детали
По словам собеседников издания, компания закрыла доступ к системе мониторинга, а в перспективе может остановить поставки оригинальных запчастей, в том числе лопаток. Ремонты и замена этих компонентов наиболее критичны для самых мощных турбин, включая единственную в россии машину H-класса на Казанской ТЭЦ-3.
Отмечается, что компания прекратила работу в рф еще в марте 2022 года. Однако исключением стали предоставление необходимого медицинского оборудования и поддержка существующих энергетических услуг в регионе. Как пишет издание, с 18 июня вступили в силу расширенные санкции Соединенных Штатов, согласно которым американские компании не могут предоставлять инжиниринговые услуги кому-либо в россии. General Electric ранее предупреждали, что компания не будет предоставлять эти услуги в стране после вступления в действие ограничений.
В прошлом году эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что рф оказалась в значительной зависимости от импортного оборудования в энергетической сфере. Исследователи ссылались на данные Минпромторга о доле импорта в этом сегменте в 2014 году – 80-100% – и утверждали, что с тех пор ситуация серьезно не изменилась. В самом министерстве эти данные не прокомментировали.
По состоянию на 2019-2020 годы более 75% импорта в россию в сфере газовых турбин и компонентов к ним поступало из стран, которые ввели санкции против нее. В частности, на США в 2020 году приходилось 22% от общего объема импорта газовых турбин малой мощности (менее 5 МВт) и 41% поставок турбин мощностью более 5 МВт.
Напомним
Начальник аналитического управления российского банка "БКФ" Максим Осадчий заявил, что иностранные инвесторы, покинувшие рынок рф, за год вывели около 36 миллиардов долларов