General Electric приостановила обслуживание газовых турбин в рф - СМИ

Детали

По словам собеседников издания, компания закрыла доступ к системе мониторинга, а в перспективе может остановить поставки оригинальных запчастей, в том числе лопаток. Ремонты и замена этих компонентов наиболее критичны для самых мощных турбин, включая единственную в россии машину H-класса на Казанской ТЭЦ-3.

Отмечается, что компания прекратила работу в рф еще в марте 2022 года. Однако исключением стали предоставление необходимого медицинского оборудования и поддержка существующих энергетических услуг в регионе. Как пишет издание, с 18 июня вступили в силу расширенные санкции Соединенных Штатов, согласно которым американские компании не могут предоставлять инжиниринговые услуги кому-либо в россии. General Electric ранее предупреждали, что компания не будет предоставлять эти услуги в стране после вступления в действие ограничений.

В прошлом году эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что рф оказалась в значительной зависимости от импортного оборудования в энергетической сфере. Исследователи ссылались на данные Минпромторга о доле импорта в этом сегменте в 2014 году – 80-100% – и утверждали, что с тех пор ситуация серьезно не изменилась. В самом министерстве эти данные не прокомментировали.

По состоянию на 2019-2020 годы более 75% импорта в россию в сфере газовых турбин и компонентов к ним поступало из стран, которые ввели санкции против нее. В частности, на США в 2020 году приходилось 22% от общего объема импорта газовых турбин малой мощности (менее 5 МВт) и 41% поставок турбин мощностью более 5 МВт.

Напомним

Начальник аналитического управления российского банка "БКФ" Максим Осадчий заявил, что иностранные инвесторы, покинувшие рынок рф, за год вывели около 36 миллиардов долларов