Гендиректор МАГАТЕ готовий очолити делегацію на ЗАЕС – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізькій атомній електростанції. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує УНН.
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"Під час нашої розмови генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерній безпеці, які спричинили воєнні дії росії", – написав Кулеба.
Нагадаємо
17 серпня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав росію негайно вивести свої війська з території Запорізької АЕС і допустити туди місію МАГАТЕ.
15 серпня в Енергоатомі зазначили, що періодичні обстріли ЗАЕС з боку російських військових спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.